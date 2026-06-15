(ANSA-AFP) - EVIAN, 15 GIU - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato che la "missione marittima internazionale istituita dalla Francia e dal Regno Unito" è "pronta ad accompagnare" la riapertura dello Stretto di Hormuz dopo l'accordo concluso tra gli Stati Uniti e l'Iran. "I mezzi sono dispiegati e pronti a essere attivati", ha scritto su X. (ANSA-AFP).
Macron, missione Francia-Gb pronta a accompagnare la riapertura di Hormuz
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