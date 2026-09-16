PARIGI, 16 SET - In un clima di crescenti proteste per il caro carburante in Francia, il presidente Emmanuel Macron ha chiesto ai membri del governo la ''totale mobilitazione'' sulle ''forniture'' e il ''controllo dei prezzi'' dei carburanti, secondo quanto riferito dalla portavoce dell'esecutivo, Maud Bregeon, al termine del consiglio dei ministri a Parigi. ''L'obiettivo per il presidente della Repubblica è davvero di mettere in sicurezza le forniture, di mettere in sicurezza i volumi nei giorni e nelle settimane a venire'', ha dichiarato la portavoce, evocando, tra l'altro, la possibilità di avere ''maggiore flessibilità nella regolamentazione al livello europeo'', in particolare, per "rendere più flessibile il sistema'' riguardante le raffinerie''
Macron invoca la 'mobilitazione totale' del governo contro il caro carburante
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