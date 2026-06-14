EVIAN, 15 GIU - I leader del G7 inizieranno lunedì a Evian, in Francia, le discussioni sulle "conseguenze" dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, inclusa la "riapertura a lungo termine" dello Stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. "L'obiettivo sarà quello di esaminare le conseguenze di questo accordo, il sostegno al Libano, la riapertura a lungo termine di Hormuz e, naturalmente, la conclusione di un accordo sul nucleare e sui missili balistici in Iran", ha affermato il presidente francese in un video pubblicato su Instagram al suo arrivo nella città sulle rive del Lago di Ginevra.
Macron, 'il G7 discuterà della riapertura a lungo termine di Hormuz'
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