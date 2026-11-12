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Macron, 'è il contenuto a determinare il formato dei negoziatori europei'

BRUXELLES, 12 NOV - "Oggi c'è la necessità che l'Europa abbia una visione chiara e unita" sui negoziati in Ucraina e "credo che il contenuto determina il formato" che dovrà sedersi al tavolo dei negoziati. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron arrivando al vertice della Comunità europea aggiungendo: "Siamo onesti, siamo noi europei, il Canada, l'Australia, il Giappone a sostenere gli ucraini perché il sostegno americano non c'è più".

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