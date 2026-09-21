NEW YORK, 21 SET - Il colloquio con Donald Trump sulla situazione nel Mar Rosso e in Ucraina è stato "molto costruttivo". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine dell'incontro con Trump, a margine dell'assemblea generale dell'Onu. I due leader si sono confrontati su come "garantire maggiore sicurezza" alle rotte di trasporto del petrolio nel Mar Rosso e sulla "necessità di aiutare i nostri amici ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori", ha messo in evidenza Macron.
Macron, 'con Trump parlato di Mar Rosso e Ucraina, colloquio costruttivo'
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