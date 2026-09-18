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Macron avverte, 'attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta'

PARIGI, 18 SET - Gli attacchi ibridi russi "non resteranno senza risposta": questo l'avvertimento lanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, aggiungendo che sarebbe "un errore da parte della Russia continuare ad agire in questo modo nei confronti degli europei".

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