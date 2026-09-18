PARIGI, 18 SET - Gli attacchi ibridi russi "non resteranno senza risposta": questo l'avvertimento lanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, aggiungendo che sarebbe "un errore da parte della Russia continuare ad agire in questo modo nei confronti degli europei".
Macron avverte, 'attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta'
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