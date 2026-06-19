BRUXELLES, 19 GIU - "Sono stato sorpreso" dall'attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, "la vedrò la prossima settimana" al vertice di Antibes del 25 giugno "e ne parlerò con lei". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, rispondendo all'ANSA mentre lasciava il Consiglio europeo.
Macron all'ANSA, 'sorpreso dall'attacco di Trump a Meloni, ne parlerò con lei'
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