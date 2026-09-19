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Macron, 'accordo su Groenlandia placa gli animi e riafferma la sovranità danese'

SAINT-PIERRE, 19 SET - L'accordo raggiunto tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia "permette di placare gli animi" e "di riaffermare la sovranità danese" su questo territorio artico: è quanto ha dichiarato in serata il presidente francese Emmanuel Macron, a margine di una visita a Saint-Pierre-et-Miquelon. "Constato semplicemente che la sovranità danese viene rispettata, che il diritto internazionale viene rispettato e che questo è ciò che chiedevamo. Dunque è una buona cosa", ha sottolineato il presidente francese.

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