KIEV, 24 AGO - "Abbiamo preso una decisione e le esercitazioni su vasta scala che saranno condotte proprio dalla nostra coalizione nei mesi di ottobre e novembre dimostreranno la sua prontezza operativa e la sua capacità di agire una volta cessate le ostilità. E questo è molto importante". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel collegamento con i Volenterosi. "È molto importante continuare a dare prova della nostra determinazione e della nostra prontezza in materia di garanzie di sicurezza".
Macron, a ottobre e novembre esercitazione dei Volenterosi
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