ROMA, 29 AGO - "La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione". Lo si legge in una nota del partito M5s.
M5s, 'Di Battista ricoverato a Cuba, grande apprensione'
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