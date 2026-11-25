ROMA, 25 NOV - "La richiesta sul superbonus è quella di garantire la certezza della norma e quindi tornare indietro". Lo ha affermato il leader di Noi moderati Maurizio Lupi, dopo il vertice di maggioranza sulla manovra a Palazzo Chigi. "Io credo rimanga la vecchia norma, però vediamo", ha aggiunto Lupi e a chi gli domandava se si va verso la cancellazione della spalmatura dei crediti in 10 anni ha risposto: "Questo lo vedrete nell'emendamento, però si lavora su questo".
Lupi, si lavora a cancellare la misura sul Superbonus
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