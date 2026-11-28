ROMA, 28 NOV - "Siamo contrari a qualsiasi escalation nel Mediterraneo che deve rimanere libero e sicuro per la navigazione. Lavoriamo per la pace e sosteniamo l'Ucraina ma non permetteremo che il conflitto si estenda fin quasi ai nostri confini". Lo ha detto il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine dell'Assemblea nazionale del partito in corso a Roma.
Lupi (Nm), sostegno a Kiev ma contrari a una escalation nel Mediterraneo
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