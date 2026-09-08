PADOVA, 08 SET - L'uomo trovato morto in un'auto in fondo al fiume Tergola, a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova, era legato. Si trovava dietro i sedili posteriori, come se fosse stato caricato dal baule. Il suo corpo, parzialmente occultato, era coperto da parti di uno pneumatico, e altri due sono stati trovati dentro la macchina, una Fiat Bravo Nera. L'allarme è scattato quando un automobilista ha notato la vettura affiorare tra le acque.
L'uomo trovato morto nel Padovano aveva le mani legate
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