L'ultimo saluto ad Andrea, gli amici 'continua a fare casino da lassù'

BARI, 01 GIU - "Continua a fare casino da lassù". È una delle frasi scritte sui cartelloni di amici e compagni di classe che hanno salutato il feretro di Andrea Procaccino, il 17enne morto in un incidente stradale a Orta Nova (Foggia) nella notte tra sabato e domenica, quando l'auto su cui viaggiava come passeggero con altri quattro minorenni, tra cui il conducente ora indagato per omicidio stradale, è uscita fuori strada per sfuggire ad un posto di blocco. La bara bianca ha fatto ingresso nella chiesa Beata Vergine Maria di Lourdes dove si celebrano i funerali. Dietro il feretro i genitori, papà Antonio e mamma Michelina, il fratello Vito, familiari e tantissimi amici, molti dei quali giunti in corteo in sella a motociclette. All'esterno della chiesa, accanto ai compagni di classe, anche i docenti. "Io credo che il suo banco sarà fisicamente lasciato vuoto dai compagni di classe, ma Andrea sarà sempre con loro, con i suoi compagni di classe, con i suoi amici" ha detto il professore Alfredo Coppola sottolineando la "bontà e allegria di Andrea. Aveva tanti progetti, tante idee, tanta voglia di fare per restare nel suo paese, con chi gli voleva bene". In molti hanno indossato una maglia con la stampa del volto del ragazzo e la scritta 'Andrea vive'. "L'ho preparato per la sua prima comunione. L'ho seguito. Un ragazzo buonissimo, una bellissima famiglia" il ricordo del catechista Donato Di Pietro.