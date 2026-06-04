L'ultimo progetto del tycoon, 'la Trump promenade' al Lincoln Memorial

WASHINGTON, 04 GIU - Donald Trump ha annunciato l'intenzione di costruire una cosiddetta 'Trump promenade' presso l'iconico Lincoln Memorial, nel suo ultimo progetto volto a lasciare il segno a Washington. Trump ha dichiarato che il percorso pedonale collegherebbe l'imponente monumento in marmo al vicino fiume Potomac, aggiungendo: "Vogliono chiamarla Trump promenade", ha detto il presidente.