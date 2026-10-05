SAN PAOLO, 04 OTT - "Siamo impegnati al ballottaggio e vinceremo. Sapremo convincere il popolo brasiliano," ha promesso Lula, commentando la sconfitta su Flavio Bolsonaro al primo turno delle presidenziali brasiliane. Quindi ha illustrato i punti centrali della sua campagna elettorale delle prossime settimane, a partire dallo sforzo di attirare il voto di chi si è astenuto, un elettorato potenziale di oltre 33 milioni di persone. "Farò un appello per dimostrare che il voto è necessario per definire il futuro di questo paese. Nessuno più di noi può offrire un futuro alla società brasiliana," ha sottolineato. Quindi è tornato a criticare Flávio Bolsonato, accusandolo di avere "relazioni con i miliziani della criminalità organizzata di Rio de Janeiro," oltre a essere coinvolto nello scandalo al Banco Master, che, ha detto Lula: "Ha portato alla più grande corruzione e alla più grande orgia da parte delle autorità in questo paese."
Lula, 'vinceremo il ballottaggio chiedendo il voto agli astenuti'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiSAN PAOLO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...