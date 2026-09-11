BRASILIA, 11 SET - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, in corsa per un quarto mandato di 4 anni alle elezioni del 4 ottobre, ha proposto un dibattito sull'introduzione di limiti di mandato per i giudici della Corte suprema (Stf), nel contesto di una crisi istituzionale legata alle indagini sul caso Banco Master, definito dal leader progressista come la più grande frode bancaria nella storia del Paese. Lula ha messo in discussione la prassi secondo cui i giudici del massimo tribunale ricoprono la carica a vita e ha proposto modifiche al sistema giudiziario per limitare la durata dei mandati e prevenire potenziali conflitti di interesse. "Credo sia necessario discutere dell'introduzione di limiti di mandato per la Corte suprema. Nessuno dovrebbe mantenere la stessa posizione per 40 anni. Nessuno dovrebbe avere uno studio legale attivo mentre siede alla Corte suprema", ha dichiarato in un'intervista all'emittente Sbt Brasil. Le parole di Lula arrivano una settimana dopo che il giudice della Stf, André Mendonça, ha desecretato un rapporto di polizia che rivelava lo stretto legame tra il collega Alexandre de Moraes e il proprietario di Banco Master, Daniel Vorcaro.
Lula, 'servono limiti di mandato per i giudici della Corte suprema'
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