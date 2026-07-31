BRASILIA, 30 LUG - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha risposto per la prima volta direttamente agli attacchi di Javier Milei, dopo il sostegno espresso dal leader argentino alla candidatura presidenziale di Flávio Bolsonaro. Durante la convenzione del Partito Socialista Brasiliano (PSB) a Brasilia, che ha ufficializzato il sostegno alla sua candidatura e la conferma di Geraldo Alckmin come vice, Lula ha detto: "Avete visto la pagliacciata che è venuto a fare qui il presidente dell'Argentina", assicurando che "nessuno dall'esterno potrà intervenire nelle elezioni brasiliane". Il capo dello Stato, riferisce Cnn Brasil, ha ribadito di voler mantenere un rapporto istituzionale con l'Argentina, separando la relazione tra Paesi dalle divergenze personali e politiche. La tensione era salita dopo il discorso di Milei alla convention del Partito Liberale a San Paolo, dove aveva definito Lula "ladro" e "detenuto", provocando la reazione di Itamaraty. Sul fronte diplomatico, tuttavia, oggi il Brasile ha autorizzato il rientro a Buenos Aires dell'ambasciatore Julio Bitelli, richiamato per consultazioni dopo lo scontro.
Lula replica a Milei, 'la pagliacciata venuta dall'Argentina non fermerà il voto'
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