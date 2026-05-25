Lula inizia la radioterapia dopo l'asportazione del tumore cutaneo

BRASILIA, 25 MAG - Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha iniziato oggi un ciclo di radioterapia superficiale al cuoio capelluto dopo l'asportazione di un tumore della pelle lo scorso 24 aprile. Lo ha reso noto l'ospedale Sirio-Libanese di Brasilia, spiegando che il trattamento ha carattere preventivo e non dovrebbe provocare effetti collaterali né compromettere gli impegni istituzionali del capo dello Stato. Secondo il bollettino medico, Lula dovrà sottoporsi complessivamente a 15 sedute nell'arco di tre settimane. I medici hanno precisato che il presidente potrà mantenere regolarmente la propria agenda di lavoro durante il trattamento. La lesione, hanno aggiunto, era localizzata e non presentava segni di diffusione in altre parti del corpo. La dermatologa Cristina Abdala, responsabile dell'intervento, aveva definito il tumore un carcinoma basocellulare, la forma più comune di cancro della pelle associata all'esposizione cronica al sole. Negli ultimi mesi Lula si era già sottoposto ad altri trattamenti dermatologici. A febbraio il presidente aveva effettuato una cauterizzazione per rimuovere una cheratosi cutanea, un ispessimento superficiale della pelle.