CURITIBA, 12 SET - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha accusato l'ex presidente Jair Bolsonaro di aver favorito l'ascesa del Banco Master e ha definito il fondatore dell'istituto, Daniel Vorcaro, un "usuraio" trasformato in banchiere. Parlando oggi a un comizio a Curitiba, nel sud del Brasile, Lula ha inoltre accusato Vorcaro di aver "corrotto molta gente della Repubblica". "Nel 2019 hanno preso un usuraio e lo hanno trasformato in un banchiere. Quel Banco Master di questo Vorcaro ha corrotto molta gente della Repubblica", ha affermato. Lula ha quindi rivendicato l'azione del suo governo: "Loro hanno aperto la banca e noi l'abbiamo chiusa". Il presidente brasiliano ha poi criticato la diffusione di informazioni parziali nell'ambito delle indagini sul Banco Master, senza citare esplicitamente il giudice André Mendonça. Lula ha riferito di aver chiesto al presidente della Corte suprema (Stf), Edson Fachin, di rendere pubblico l'intero procedimento. "Non è possibile che il giudice relatore (ovvero Mendonça) divulghi solo le parti scelte che gli interessano", ha dichiarato.
Lula, 'Bolsonaro ha trasformato un usuraio in un banchiere'
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