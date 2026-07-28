BRASILIA, 27 LUG - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha accolto in Brasile il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, riaffermando la stretta alleanza e la volontà di cooperazione bilaterale. Durante la cerimonia istituzionale, Lula ha ricordato le umili origini che lo accomunano all'omologo asiatico: "Entrambi veniamo dalla povertà e oggi abbiamo l'impegno di migliorare la vita di ogni cittadino, di ogni studente e di ogni lavoratore". Nel suo discorso, il leader brasiliano ha evidenziato come l'istruzione, il lavoro e la democrazia siano gli strumenti fondamentali per cambiare il destino delle nazioni, sottolineando l'esigenza di tutelare saldamente le istituzioni. "Sappiamo difendere le nostre democrazie di fronte agli attacchi dei settori estremisti", ha dichiarato Lula, promuovendo un ordine globale basato sul dialogo e sul rafforzamento del multilateralismo. L'incontro ha ribadito la comune visione geopolitica e strategica dei due Stati. "La pace e lo sviluppo non nascono dall'imposizione, nascono dalla cooperazione", ha concluso il presidente. Un messaggio rilanciato anche sui canali social ufficiali per celebrare un futuro di amicizia e sviluppo per i due popoli, sintetizzato dal motto pronunciato al termine del discorso: "Gachi Gapsida", andiamo insieme.
Lula al presidente sudcoreano Lee, 'sappiamo difendere la democrazia'
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