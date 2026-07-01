ALAGOINHAS, 01 LUG - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha rivolto un nuovo appello al commissario tecnico della Seleção, Carlo Ancelotti: "vinci un'altra partita, per l'amor di Dio". La battuta è arrivata durante un evento pubblico ad Alagoinhas, nello Stato di Bahia, in vista della sfida di domenica contro la Norvegia, valida per l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali. Negli ultimi giorni Lula è tornato più volte a commentare le prestazioni della nazionale. Martedì aveva ringraziato Ancelotti per non aver sostituito Casemiro nella vittoria contro il Giappone, ricordando che molti tifosi ne chiedevano il cambio prima del gol del centrocampista. "È molto facile dare consigli", aveva osservato il capo dello Stato. In una precedente occasione aveva anche ironizzato su Neymar, definendolo il "primo convocato in smart working", e scherzato sulla possibilità di schierare un giorno "undici Pelé creati dall'intelligenza artificiale".
Lula ad Ancelotti: 'vinci un'altra partita, per l'amor di Dio'
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