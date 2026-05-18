L'ufficiale asburgico e l'ultra runner, due mondi in una foto in Trentino

BOLZANO, 18 MAG - Un singolare incontro di due secoli, un contrasto generazionale e storico catturato ad Arco, in Trentino, in concomitanza della corsa di montagna Garda Trentino Trail con 2.000 iscritti di 41 nazioni. Nello scatto del giornalista Diego Decarli, in primo piano, la solennità della tradizione con un anziano che veste l'uniforme di un ufficiale asburgico, completa di feluca piumata e medaglie al merito. Poco prima teneva la fascia di arrivo per il vincitore della competizione. In secondo piano, l'esatto opposto contemporaneo: un runner in abbigliamento super tecnico dai colori sgargianti, intento a scattare una foto con il proprio smartphone, simbolo della modernità e della digitalizzazione. A fare da cornice all'insolito incontro, la Rocca di Arco che domina il panorama e il Casinò asburgico, a testimonianza di come la storia del territorio sopravvive nei secoli e convive con il presente.