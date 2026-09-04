BRUXELLES, 04 SET - L'Ue sta intensificando gli sforzi di soccorso guidati dalle autorità nepalesi e dai partner umanitari. Un primo volo del Ponte Aereo Umanitario dell'UE sta consegnando 82 tonnellate di beni di prima necessità, mentre la Commissione europea sta fornendo ulteriori 500.000 euro per la risposta all'emergenza e per coordinare gli aiuti offerti dai paesi europei. Organizzato in collaborazione con l'UNICEF, il volo del Ponte Aereo è atterrato questa mattina con a bordo forniture per l'alimentazione, la salute, l'acqua e i servizi igienico-sanitari, alloggi, istruzione e protezione, provenienti dalle scorte dell'UE. Gli ulteriori 500.000 euro saranno erogati tramite il Fondo di Emergenza per la Risposta alle Catastrofi della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, consentendo alle squadre locali di far fronte ai bisogni più urgenti. Separatamente, attraverso il Meccanismo di Protezione Civile dell'Ue, Lussemburgo, Germania, Lettonia e Norvegia stanno inviando attrezzature tra cui giubbotti di salvataggio, kit igienici e da cucina, coperte, forniture mediche, dispositivi di protezione individuale e attrezzature per l'energia di emergenza. Questo ulteriore aiuto si aggiunge alla risposta dell'UE già in corso. Il 28 agosto, la Commissione ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari di emergenza, che si sommano ai quasi 3 milioni di euro già destinati al Nepal nel 2026 per la preparazione alle catastrofi. I partner finanziati dall'Ue stanno fornendo assistenza sul campo, mentre è stato attivato il sistema di mappatura satellitare di emergenza Copernicus e sono stati dispiegati i coordinatori dell'UE per la risposta rapida e la logistica in Asia.
L'Ue invia ulteriori aiuti al Nepal devastato dalle inondazioni
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