BRUXELLES, 14 OTT - Oggi la Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito della componente "difesa" del prestito di sostegno da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea, missili, radar, sistemi di guerra elettronica e munizioni.
L'Ue eroga a Kiev una nuova tranche da 2,8 miliardi in aiuti militari
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