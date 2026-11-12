MILANO, 12 NOV - Comincerà il prossimo 25 febbraio l'udienza preliminare nei confronti di Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia dell'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco avvenuto il 13 agosto del 2007. Lo sa sapere in una nota la presidente del Tribunale Enrica Bertolotto. Il gup che dovrà decidere se rinviare a giudizio o meno Sempio è Luigi Umberto Riganti.
L'udienza preliminare per Andrea Sempio fissata al 25 febbraio
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