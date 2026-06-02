L'Ucraina ordina l'evacuazione di migliaia di civili nella regione di Kharkiv

KIEV, 02 GIU - Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, al confine con la Russia nel nord-est del Paese, segno dei timori di un'avanzata russa. "Data la situazione della sicurezza e gli attacchi sistematici del nemico, stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria", ha dichiarato il governatore regionale Oleg Synegubov su Telegram.