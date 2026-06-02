KIEV, 02 GIU - Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv, al confine con la Russia nel nord-est del Paese, segno dei timori di un'avanzata russa. "Data la situazione della sicurezza e gli attacchi sistematici del nemico, stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria", ha dichiarato il governatore regionale Oleg Synegubov su Telegram.
L'Ucraina ordina l'evacuazione di migliaia di civili nella regione di Kharkiv
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