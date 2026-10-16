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'L'ordine di rallentare Starlink all'Ucraina arrivato da dentro la Casa Bianca'

NEW YORK, 15 OTT - L'ordine di limitare Starlink all'Ucraina è arivato da qualcuno all'interno della Casa Bianca. Lo riferiscono due funzionari americani alla Reuters sul suo sito, sottolineando che il Dipartimento della Difesa ha ricevuto la comunicazione che il servizio Starlink doveva essere rallentato.

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