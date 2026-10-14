BUENOS AIRES, 14 OTT - L'opposizione peronista in Argentina ha messo in discussione il Regime di Incentivi ai Grandi Investimenti (Rigi) introdotto dal governo ultraliberista di Javier Milei annunciando una sua eventuale revisione in caso di vittoria alle prossime elezioni del 2027. Lo ha affermato il deputato nazionale Máximo Kirchner, figlio della ex presidente Cristina Kirchner che sta attualmente scontando una condanna a sei anni per corruzione. "Se il peronismo dovesse tornare al potere ogni singolo progetto dovrà essere sottoposto a revisione per verificare come è stato approvato, perchè si sta cedendo sovranità e il Regime non sta effettivamente generando i benefici previsti", ha dichiarato il deputato in un'intervista all'emittente Radio Con Vos. "(I progetti) saranno sottoposti a verifica e, se tutto è in regola proseguiranno, in quanto si tratta di diritti acquisiti. Tuttavia, vanno esaminati caso per caso", ha aggiunto Kirchner. Ad oggi il governo Milei ha approvato 23 progetti sotto il regime del Rigi con investimenti complessivi per 50 miliardi di dollari. Parallelamente, altri 24 progetti di investimento per un totale di 150 miliardi di dollari sono in fase di valutazione. Tra questi ultimi anche il progetto congiunto da 50 miliardi di dollari per l'esportazione di Lng dell'italiana Eni con l'argentina Ypf e l'emiratina Xrg (Adnoc).
L'opposizione mette in discussione il regime speciale sugli investimenti in Argentina
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