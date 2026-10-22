ROMA, 22 OTT - "Arriveranno in brevissimo tempo attraverso Agea" i "60 milioni per il costo del carburante agricolo" previsti dal decreto legge con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. I 60 milioni servono a "garantire l'acquisto di 121 milioni di litri, con un contributo fino a 45 centesimi - ha aggiunto -. Dopo un primo intervento che copriva la prima parte dell'anno, questo copre fio al 15 ottobre, ristorando le aziende che hanno acquistato carburante agricolo".
Lollobrigida, nel dl 60 milioni per il carburante agricolo, a brevissimo a imprese
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