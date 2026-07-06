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L'olimpionico Pizzolato condannato per stupro di gruppo su una turista

TRAPANI, 06 LUG - Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle olimpiadi di Tokio 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri tre imputati: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì tutti agrigentini. A denunciare i quattro è stata una turista finlandese di 27 anni che ha detto di esser stata stuprata il 22 luglio 2022.

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