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Lo studente accoltellato a Milano abbraccia in aula i due imputati

MILANO, 20 MAG - Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito lo scorso ottobre a Milano, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati. Cosa che poi è avvenuta. I tre hanno anche a lungo parlato. Al termine dell'udienza Davide Cavallo è uscito scortato dai genitori e non ha voluto parlare.

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