Lo Russo, 'Petrini parlava al mondo partendo dalle nostre radici'

- TORINO, 22 MAG - "La scomparsa di Carlo Petrini mi addolora profondamente. La sua era una voce unica, capace di parlare davvero al mondo partendo dalle nostre radici". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo sulla morte del fondatore di Slow Food. Per me incontrarlo era sempre un piacere -ricorda -, e ogni confronto con lui un'occasione per vedere le cose da un altro punto di vista. Con Slow Food e con Terra Madre ha costruito molto più di un movimento - sottolinea Lo Russo - ha creato un'idea nuova di comunità, mettendo insieme culture, territori, contadini, giovani e amministratori attorno a un principio semplice e rivoluzionario insieme: che il cibo racconta chi siamo e il mondo che vogliamo costruire'. Il sindaco esprime "vicinanza e condoglianze sincere a chi ha voluto bene a una persona straordinaria, alla sua famiglia e a tutta la comunità di Slow Food. E grazie Carlin, per averci indicato la strada: continueremo a percorrerla tenendo vivo il tuo ricordo", conclude.