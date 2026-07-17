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Lite per la viabilità, ucciso a coltellate un pedone nel Torinese

TORINO, 17 LUG - Un uomo è stato ucciso a coltellate nella tarda serata di ieri a Collegno, alle porte di Torino, al culmine di una lite tra un automobilista e un pedone, nata, secondo una prima ricostruzione, per questioni di viabilità. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il conducente dell'auto avrebbe estratto un coltello e colpito mortalmente il pedone con un fendente, per poi fuggire. Le indagini, avviate nell'immediatezza dai carabinieri della Compagnia di Rivoli, hanno portato nella notte al fermo di un uomo sospettato di essere il presunto autore dell'omicidio.

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