TEL AVIV, 29 GIU - "L'Italia mi ha accolto. Qui mi sento protetto, lontano dalla persecuzione di Hamas. Con me c'è la mia famiglia. Ringrazio l'Italia dal profondo del cuore". Moumen Al-Natour, 30 anni, avvocato e attivista per i diritti umani è uno dei più noti dissidenti di Gaza per le sue battaglie contro Hamas. Fondatore del movimento 'Vogliamo Vivere', ha lanciato la prima protesta interna a Gaza. Hamas gli dà la caccia. Dall'appartamento nel nord Italia dove vive adesso parla con l'ANSA per la prima volta da quando è stato esfiltrato dalla Striscia. Arrestato, torturato, detenuto da Hamas più di venti volte, ora ha lo status di richiedente asilo.
'L'Italia mi ha accolto', in salvo il dissidente di Gaza a cui Hamas dà la caccia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiTEL AVIV
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...