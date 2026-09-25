MAPUTO, 25 SET - Il mozambicano Nelson Moda, vicepresidente della Comunità di Sant'Egidio, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia in riconoscimento del suo contributo alla promozione della pace, alla mediazione dei conflitti e al rafforzamento delle relazioni tra Italia e Mozambico. La cerimonia si è svolta a Beira e l'onorificenza è stata consegnata dall'ambasciatore d'Italia in Mozambico, Gabriele Annis, in rappresentanza del presidente della Repubblica italiana. Ricevendo il riconoscimento, Moda lo ha dedicato alle persone e alle istituzioni che ogni giorno lavorano a beneficio delle comunità e delle popolazioni più vulnerabili. "È un omaggio che dedichiamo a tutti coloro che, in qualche modo, hanno contribuito a questo percorso", ha affermato, con un riferimento particolare alla città di Beira e alle iniziative di ricostruzione realizzate insieme a Sant'Egidio. Annis ha ricordato il coinvolgimento di Moda, nella delegazione di Sant'Egidio, nei negoziati che portarono all'accordo di pace e riconciliazione tra governo e Renamo dell'agosto 2019, oltre alla sua esperienza nella mediazione internazionale, dal Mozambico al Sud Sudan. Il diplomatico ha richiamato anche il ruolo della Comunità nel processo che condusse alla firma a Roma, nel 1992, dell'accordo generale di pace che pose fine alla guerra civile mozambicana. Per l'ambasciatore, l'esperienza del Mozambico rappresenta un vero "alfabeto della pace", da condividere con altri popoli colpiti da conflitti.
L'Italia conferisce a Nelson Moda le insegne dell'Ordine della Stella d'Italia
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