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L'Iran minaccia, 'offensiva a tutto campo se gli attacchi Usa continuano'

TEHERAN, 17 LUG - Secondo la televisione di Stato iraniana, Mohsen Rezaei, consigliere militare della Guida Suprema, ha minacciato in serata che l'Iran entrerà in una fase di offensiva a tutto campo se gli attacchi statunitensi dovessero protrarsi per più di due o tre giorni. "L'Iran non si accontenterà più di una semplice rappresaglia e nessun confine sarà al sicuro", ha aggiunto, sempre secondo la stessa fonte.

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