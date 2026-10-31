TEHERAN, 31 OTT - "Se il presidente degli Stati Uniti dovesse intraprendere altri atti azzardati nella regione, attraverso le minacce e gli incentivi dei sionisti, le fiamme della guerra si diffonderanno senza dubbio in un'area geografica molto più ampia, e porre fine a quella guerra non sarà più nelle sue mani", E' il monito lanciato su X dal portavoce dell'esercito iraniano, Mohammad Akraminia. "Considerando l'esperienza del presidente degli Stati Uniti di tradire la diplomazia, le forze armate stanno monitorando da vicino i movimenti statunitensi nella regione e stanno incessantemente migliorando la loro prontezza al combattimento", ha sottolineato.
L'Iran a Trump, 'mosse azzardate estenderanno il conflitto nella regione'
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