MILANO, 05 SET - Al centro di recupero di fauna selvatica Lipu - La Fagiana di Pontevecchio di Magenta, nel Milanese, dopo lo sversamento di oli nel Naviglio sono già arrivati, portati da cittadini che li hanno trovati, un cigno reale e una tortora. Il cigno "è in una situazione critica, ma lo abbiamo stabilizzato grazie al nostro staff sanitario - spiega Stefania Pulici, responsabile del centro -. Abbiamo fatto un primo lavaggio del piumaggio. Il corpo era ricoperto di quella sostanza dal collo fino al ventre e alle zampe. Dopo il trattamento di pulizia è stato messo in una camera calda". La tortora, invece, "è arrivata morente, era imbrattata su tutto il corpo e boccheggiava. Probabilmente - aggiunge - aveva anche ingerito la sostanza e purtroppo non ce l'ha fatta". Il centro, dopo lo sversamento, si è messo subito a disposizione: "Abbiamo già attivato un protocollo che si mette in campo per casi simili - conclude Pulici -. Chiediamo a tutti i cittadini, se trovano degli animali, di contattarci e di non improvvisare attività di pulizia".
Lipu, un cigno reale imbrattato nel Naviglio in situazione critica
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...