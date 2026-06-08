++ Lincei, premio Feltrinelli alla parrocchia 'Sacra Famiglia' di Gaza ++

ROMA, 08 GIU - Alla parrocchia 'Sacra Famiglia' del Patriarcato Latino di Gerusalemme, a Gaza e sotto la giurisdizione del cardinale Pierbattista Pizzaballa, è assegnato dall'Accademia dei Lincei il premio straordinario Antonio Feltrinelli per un'impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario per aver fornito alla popolazione civile di Gaza "aiuti di ogni genere, da quelli educativi a quelli sanitari". Premiati anche l'associazione Camminare insieme di Torino per il progetto 'Medicina senza Tetto', e le ricerche su Rna e terapia genica. La consegna è prevista il 12 giugno presso l'Accademia alla presenza del presidente della Repubblica