Liliana Segre, il mondo dell'odio è sempre più vasto

MILANO, 28 APR - "Il mondo dell'odio è talmente vasto ed è sempre più vasto": la senatrice a vita Liliana Segre lo ha sottolineato durante un convegno al Memoriale della Shoah. "Una valanga d'odio che trascina le persone a mandare messaggi a 96 anni 'perché non muori?'" ha aggiunto. Si tratta delle stesse minacce che aveva ricevuto al telefono nel 1938, prima della deportazione. "Non posso e non vorrei andare avanti più di tanto" ma "non mi aspettavo che dopo tutto quello che è successo ancora a 96 anni qualcuno mi scrivesse così". "Non posso prescindere da questo posto. Ricordo troppo bene il giorno in cui ci sono entrata prigioniera" per un governo che "perseguitava" ha sottolineato la senatrice a vita. "Non posso non notare quanti governi si siano succeduti e quanto l'antisemitismo sia stato sopito" ha osservato apprezzando che all'incontro sia stato proiettato un video con il decalogo per il rispetto nello sport fatto in occasione della Paralimpiadi di Milano Cortina. "A me non manca un arto - ha osservato la senatrice a vita - ma nella testa sono rimasta così. Non posso cambiare. E' parte di me dall'inizio alla fine".