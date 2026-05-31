GERUSALEMME, 31 MAG - L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani, in Libano, a circa 40 chilometri dal confine con Israele, nell'ambito delle sue operazioni contro Hezbollah. "Qualsiasi edificio utilizzato da Hezbollah per scopi militari può diventare un obiettivo!", ha avvertito Avichay Adraee, portavoce dell'esercito di lingua araba, in un messaggio pubblicato su Telegram. "Residenti del Libano meridionale, dovete spostarvi immediatamente a nord del fiume Zahrani".
Libano, l'Idf intima l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani
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