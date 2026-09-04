ROMA, 04 SET - Le forze israeliane non controllano le alture di Ali Taher, nel sud del Libano, nonostante quanto sostenuto ieri sera dal premier Benyamin Netanyahu. Lo riferiscono fonti vicine a Hezbollah interpellate dall'ANSA a conferma di quanto scritto stamani da al-Akhbar, giornale vicino al partito armato filo-iraniano. Le fonti, anonime perché non autorizzate a parlare con i media, sostengono che l'esercito israeliano è penetrato solo ai margini del bosco di Ali Taher e non è riuscito a entrare nella sua profondità. Per quanto riguarda la sorte dei combattenti di Hezbollah, le fonti affermano che questi sono stati fatti evacuare a più riprese, fin dal presunto cessate il fuoco di fine giugno, e dopo che l'esercito israeliano aveva più volte tentato invano di penetrare nel sito. Le stesse fonti precisano che gli impianti in questione non erano installazioni da combattimento, ma strutture logistiche, di comando e di riparo, la cui importanza Hezbollah aveva già ridimensionato dopo la guerra del 2024, trasferendo altrove gran parte dell'equipaggiamento. A tenere in piedi la difesa dell'altura, secondo la ricostruzione delle fonti vicine a Hezbollah, è soprattutto una rete di postazioni costruita all'esterno delle strutture stesse, che avrebbe finora respinto gli assalti israeliani e che resterebbe tuttora operativa. Le fonti citano come indizio la persistenza dei raid aerei e di artiglieria sulla zona, compiuti "in modo quasi quotidiano" anche nelle ultime ore, compresi due attacchi aerei di ieri sul bosco di Ali Taher, a fronte di un'area che l'esercito israeliano dichiara di controllare interamente.
Libano, Hezbollah smentisce la 'conquista' israeliana dell'altura di Ali Taher
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