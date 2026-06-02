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Libano, '5 morti e 48 feriti nei raid israeliani nel sud'

BEIRUT, 03 GIU - Gli attacchi israeliani di oggi nel sud del Libano hanno causato la morte di cinque persone, tra cui un bambino, e 48 feriti. Lo ha annunciato il ministero della Sanità libanese. Tra i feriti in questi attacchi nel sud ci sono "un medico e cinque dipendenti dell'ospedale pubblico di Tebnine, che ha subito danni in un nuovo caso della serie di attacchi effettuati dal nemico israeliano contro ospedali e centri sanitari", ha affermato il ministero in una nota.

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