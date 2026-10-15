NEW YORK, 15 OTT - Il Plaza di New York chiuderà a gennaio per quattro anni per restaurare la sua storica facciata. Il celebre hotel sulla Fifth Avenue necessita di un intervento di rimodernamento esterno, come hanno fatto sapere al New York Times i gestori del Fairmont Hotels & Resorts, ma non è ancora chiaro se i residenti degli appartamenti privati all'interno dell'edificio dovranno trasferirsi altrove. Sin dalla sua apertura nel 1907, l'hotel all'angolo di Central Park è diventato sinonimo di un particolare stile di opulenza tipicamente newyorkese. Tuttavia, preservare tale eleganza richiede una manutenzione periodica: nel corso degli anni ha cambiato proprietà almeno una mezza decina di volte, passando anche nelle mani di Donald J. Trump, sotto la cui gestione negli anni '90 finì in bancarotta, ed è stato oggetto di diversi interventi di ristrutturazione. All'inizio degli anni 2000, una parte della struttura è stata convertita in residenze private, e oggi l'edificio ospita 282 camere d'albergo e 181 appartamenti. Il Plaza, che per la sua imponenza ricorda una fortezza, fu progettato dall'architetto Henry Janeway Hardenbergh, autore anche del Dakota su Central Park West. Nel 1982, il critico di architettura del New York Times, Paul Goldberger, scrisse che l'hotel era stato "progettato in uno stile generalmente definito Rinascimento francese, ma che in realtà è un eclettismo tipicamente newyorkese: un castello francese ingrandito fino alle dimensioni di un piccolo grattacielo e arricchito da una miriade di dettagli classici". Fairmont non ha fornito dettagli sui lavori né su quanto costeranno, ma ha dichiarato che il piano di restauro "riflette la complessità della manutenzione di una proprietà di tale rilevanza architettonica e storica, tenendo in debita considerazione le esigenze di conservazione e la cura a lungo termine dell'edificio".
L'Hotel Plaza di New York chiuderà per quattro anni per restauro
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