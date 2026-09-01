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L'ex membro di una gang colpevole della morte del rapper Tupac Shakur

NEW YORK, 31 AGO - Un giuria di Las Vegas ha riconosciuto Duane 'Keffe D' Davis, l'ex capo di una gang, colpevole di aver organizzato l'agguato in cui è morto il rapper Tupac Shakur il 7 settembre 1996. Davis è in carcere dal 2023 con l'accusa di omicidio di primo grado. Dopo la lettura della decisione della giuria, Davis ha annunciato di voler fare ricorso.

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