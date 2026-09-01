NEW YORK, 31 AGO - Un giuria di Las Vegas ha riconosciuto Duane 'Keffe D' Davis, l'ex capo di una gang, colpevole di aver organizzato l'agguato in cui è morto il rapper Tupac Shakur il 7 settembre 1996. Davis è in carcere dal 2023 con l'accusa di omicidio di primo grado. Dopo la lettura della decisione della giuria, Davis ha annunciato di voler fare ricorso.
L'ex membro di una gang colpevole della morte del rapper Tupac Shakur
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