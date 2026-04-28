L'ex direttore dell'Fbi Comey, 'fiducioso nell'indipendenza della magistratura'

WASHINGTON, 28 APR - James Comey si dice fiducioso che sarà scagionato in tribunale in un video pubblicato su Substack sulle nuove accuse a suo carico. L'ex direttore dell'Fbi ed ex vice procuratore generale dovrà rispondere ad un a foto postata l'anno scorso che raffigurava delle conchiglie disposte sulla spiaggia a formare la sequenza "86 47" che, secondo l'accusa, è una minaccia alla vita di Donald Trump. "Non finirà qui. Tuttavia, per quanto mi riguarda, nulla è cambiato. Sono ancora innocente. Non ho ancora paura. E continuo a credere nell'indipendenza della magistratura federale", ha dichiarato Comey. "È però fondamentale che tutti noi ricordiamo una cosa: questo non è il modo in cui il dipartimento di Giustizia dovrebbe operare. La buona notizia è che, giorno dopo giorno, ci avviciniamo sempre più al ripristino di quei valori. Non perdete la speranza".