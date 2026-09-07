LONDRA, 07 SET - Il principe Harry e la sua consorte Meghan sono tornati nel Regno Unito in veste di "privati cittadini" e continueranno a svolgere le loro attività "commerciali e caritative" in questa veste. Lo sottolinea una lettera diffusa e dallo staff di re Caro III, diffusa alle diverse istituzioni del Paese con l'autorizzazione dello stesso sovrano e trapelata oggi sui media, in cui si conferma - come era già emerso al momento dell'annuncio del rientro sorpresa dall'America dei duchi di Sussex sull'isola a fine agosto - che al momento resta in vigore il cosiddetto Accordo di Sandringham: sottoscritto dopo lo strappo del 2020 per sancire la rinuncia dei Sussex a un ruolo attivo di rappresentanza della famiglia reale britannica.
Lettera di re Carlo conferma, 'Harry e Meghan tornati in Gb come privati cittadini'
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