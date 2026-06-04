Lettera aperta di Zelensky a Putin, 'incontriamoci'

ROMA, 04 GIU - "L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una lettera aperta a Vladimir Putin. "L'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati" con la Russia per porre fine alla guerra. aggiunge Zelensky nella lettera aperta a Putin, pubblicata sul sito della presidenza ucraina. "Il tentativo di stabilire una vera tregua è il modo migliore per iniziare a dialogare", sottolinea.