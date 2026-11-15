TALLINN, 15 NOV - L'Estonia ha annunciato che chiuderà completamente il proprio confine con la Russia dopo aver sventato all'ultimo momento un tentativo di incendio in uno stabilimento di droni, orchestrato, secondo quanto affermato, dai servizi segreti militari russi (Gru). «L'Estonia chiuderà tutti i valichi di frontiera tra Estonia e Russia a partire dal 1° dicembre», ha annunciato su X il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna.
L'Estonia annuncia, da dicembre chiuso completamente il confine con la Russia
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